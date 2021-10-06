В четверг в Петербурге будет солнечно и без осадков

В четверг в Петербурге будет солнечно и без осадков
В разгар дня температура воздуха поднимется до +12...+14 градусов. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В четверг, 6 октября, в Петербурге ожидается ясная погода. Осадков не прогнозируется.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +5…+7 градусов.

Ветер ожидается южный умеренный. Днем потеплеет до +12…+14 градусов, ветер будет дуть юго-западного направления со скоростью 6-12 метров в секунду.

Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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