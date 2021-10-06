Теща Шаляпина обвинила его в смерти своей дочери

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что в анонсе выпуска программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», что теща обвинила его в смерти супруги Татьяны Клаудии Дэвис — якобы он заразил ее ковидом.

«Она мне пишет: «Прохор, ты в итоге заразил». Могу тебе показать последнее сообщение, потому что это ужасно просто. Пожалуйста, Андрей», — рассказал певец.

Жена Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Дэвис скончалась от последствий коронавируса спустя два месяца после свадьбы.

Дэвис было 42 года, она владела сетью юридических контор. Супруга Шаляпина заболела ковидом сразу после свадьбы с ним. Мероприятие обошлось в 15 млн рублей. Дэвис лечилась в госпитале в Лас-Вегасе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что супруга певца Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис находится при смерти из-за заражения коронавирусом. Известно, что миллионерша заболела сразу после свадьбы. У Девис поражено 80% легких, ее пришлось подключить к ИВЛ.