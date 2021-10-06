На Институтском проспекте не смогли разъехаться две легковушки

На Институтском проспекте не смогли разъехаться две легковушки
Проезжую часть не смогли поделить Ford и УАЗ Патриот. Фото: vk.com/spb_today

В Выборгском районе Петербурге произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился вечером 6 октября.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить Ford и УАЗ Патриот.

«Красный Ford поворачивал с Новороссийской на Институтский, и в него влетел УАЗ Патриот (мужчина и маленький ребенок).

Ребëнок испугался, вроде все целы. Не знаю, какой свет горел с той стороны, судить не берусь», — рассказал очевидец в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с полицейской машины затруднило проезд по Пражской.

авария выборгский район дтп


 

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На Институтском проспекте не смогли разъехаться две легковушки
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