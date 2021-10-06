В Кремле назвали введение локдауна из-за ковида нежелательным сценарием

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна из-за коронавируса является нежелательным сценарием для любого российского региона.

«Все регионы в соответствии со своими полномочиями чрезвычайными в условиях пандемии принимают меры по отдельности, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация»,- приводит словам представителя Кремля РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 7 662 560 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 212 625 летальных исходов, выздоровели 6 778 900 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 67 регионах России, а эпидемиологическая ситуация осложняется.