В Кремле назвали введение локдауна из-за ковида нежелательным сценарием

В Кремле назвали введение локдауна из-за ковида нежелательным сценарием
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение локдауна из-за коронавируса является нежелательным сценарием для любого российского региона.

«Все регионы в соответствии со своими полномочиями чрезвычайными в условиях пандемии принимают меры по отдельности, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация»,- приводит словам представителя Кремля РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 7 662 560 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 212 625 летальных исходов, выздоровели 6 778 900 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 67 регионах России, а эпидемиологическая ситуация осложняется.

Дмитрий Песков коронавирус локдаун


 

Новости партнеров
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Сбер повысил ставки по ипотеке на 0,4%
Путин освободил Анну Кузнецову от должности омбудсмена по правам ребёнка
Путин освободил Анну Кузнецову от должности омбудсмена по правам ребёнка
Мужчину и женщину в Волосовском районе убили из ружья в их доме
Мужчину и женщину в Волосовском районе убили из ружья в их доме
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Для петербуржца окончанием массажа в салоне на Волковском стало ножевое ранение и госпитализация
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кремле назвали введение локдауна из-за ковида нежелательным сценарием
Меркель: транспортировка газа по «Северному потоку — 2» еще не одобрена
В ОАЭ одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»
Отец Бритни Спирс заставлял ее читать Библию
Инфекционист рассказал о тяжелых симптомах COVID-19 у детей осенью
Госпиталь «Ленэкспо» открывает второй павильон для больных ковидом
Медик подделала справку о вакцинации за маникюр
На Кузнецовской улице загорелся микроавтобус