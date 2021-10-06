В девятиэтажке на улице Белы Куна загорелись балконы

В девятиэтажке на улице Белы Куна загорелись балконы
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Вечером 7 октября во Фрунзенском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 23:41. На улице Белы Куна, д., корп.1, в девятиэтажном жилом здании, на 7-ом и 8-ом этажах происходило горение обстановки балконов на общей площади 6 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 00:07. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 11 человек личного состава. Обстоятельства пожара устанавливаются. Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередной пожар произошел в Петродворцовом районе.

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