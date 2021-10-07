Жертвами землетрясения в Пакистане стали 15 человек

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 22.01 среды по времени UTC (01.01 четверга мск). Фото: Pixabay

Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 22.01 среды по времени UTC (01.01 четверга мск). Фото: Pixabay

В пакистанской провинции Белуджистан произошло землетрясение.

В результате погибли не менее 15 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 22.01 среды по времени UTC (01.01 четверга мск).

Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.