Жертвами землетрясения в Пакистане стали 15 человек

Жертвами землетрясения в Пакистане стали 15 человек
Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 22.01 среды по времени UTC (01.01 четверга мск). Фото: Pixabay

В пакистанской провинции Белуджистан произошло землетрясение.

В результате погибли не менее 15 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на экстренные службы.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано в 22.01 среды по времени UTC (01.01 четверга мск).

Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к северо-востоку от города Харнай. Очаг залегал на глубине 20,8 километра.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в понедельник, 6 сентября, сейсмологи зафиксировали в Бурятии землетрясение, которое также ощутили жители Иркутской области. Магнитуда в эпицентре составила 7,6.

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