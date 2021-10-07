В Шереметьеве пассажирский самолет совершил экстренную посадку

Пассажирский самолет Airbus A350 экстренно сел в московском аэропорту Шереметьево.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, пилоты сообщили о неполадках с тягой двигателя. Воздушное судно благополучно приземлилось.

Airbus совершал рейс из мальдивской столицы Мале.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет Аirbus A320 по пути совершил экстренную посадку. Самолет Аirbus A320 Санкт-Петербург — Ош, вылетевший из Пулково, должен был приземлиться в Киргизии, но резко одному из пассажиров на борту понадобилась экстренная медицинская помощь.