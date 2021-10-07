Владимиру Путину исполнилось 69 лет

Сегодня президент России Владимир Путин отмечает день рождения. 7 октября главе государства исполнилось 69 лет.

О планах Путина рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, российский лидер проведет день рождения на рабочем месте, а вечером отпразднует его в кругу родных и близких.

До этого в сентябре президент провел две недели на самоизоляции. Причиной этого стали участившихся случаев заражения коронавирусом в окружении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что внуки подарили Владимиру Путину на прошлый его день рождения. Он отметил, что всегда ждет от близких поздравлений с этим праздником.