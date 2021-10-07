Ночью полиция искала бомбы в «Галерее», Таврическом дворце и двух посольствах

Ночью все эти объекты были закрыты, эвакуировать было некого. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Ночью все эти объекты были закрыты, эвакуировать было некого. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Анонимы угрожали поднять на воздух два торговых центра в Петербурге, Таврический дворец и два посольства.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сегодня в 0:34 в полицию поступило сообщение от ФСБ. Анонимы отправили на электронную почту службы сообщение об угрозе минирования.

Злоумышленники якобы подложили бомбы в ТРЦ «Галерея», ТРК «Радуга», Таврический дворец, посольство Армении и посольство Грузии. Взорвать здания пообещали 7 октября.

Ночью все эти объекты были закрыты, эвакуировать было некого. Сотрудники полиции осмотрели только прилегающие к «заминированным» зданиям территории, но ничего подозрительного не нашли. К проверкам привлекли 10 полицейских.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что телефонные мошенники обманули пенсионера из Петербурга на 2,3 млн рублей.