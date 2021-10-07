Студент-хулиган расстрелял окно гимназии в переулке Каховского

Студент-хулиган расстрелял окно гимназии в переулке Каховского
Студент выстрелил в окно гимназии. Фото: google.maps

В отдел полиции Василеостровского района доставили первокурсника, открывшего стрельбу из пневматического пистолета.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, накануне в 17 часов очевидцы вызвали полицию к дому 9 по переулку Каховского и сообщили о стрельбе. Прибывшие стражи порядка выяснили, что к хулиганству причастен 17-летний студент. Он стрелял по крышкам от пластиковых бутылок и случайно попал в окно гимназии.

Парня задержали, доставили в отдел, а после передали матери. У него забрали пневматический пистолет с 18 патронами-шариками.

Полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший работник ограбил магазин разливного пива на Богатырском. Со слов заявителя, бывший сотрудник пришел в магазин с ножом и перцовым баллончиком, и забрал из кассы 17,5 тысячи рублей.

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