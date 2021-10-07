Мать обнаружила 4-летнего сына мертвым в квартире на Нахимова

В Василеостровском районе Петербурга выясняются обстоятельства смерти 4-летнего мальчика.
В среду, 6 октября, около 10 часов утра в отдел полиции поступило сообщение от 31-летней безработной, проживающей на улице Нахимова о том, что у нее умер сын.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие правоохранители обнаружили в квартире труп ребенка, имевшего генетическое заболевание, без внешних признаков насильственной смерти.
Тело направлено в морг для установления причины смерти. Семья на учете в полиции не состоит.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Пятерочки» на Ленсовета нашли труп мужчины.