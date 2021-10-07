Гражданин Белоруссии утонул в Красненькой речке на Стачек

Гражданин Белоруссии утонул в Красненькой речке на Стачек
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Кировском районе Петербурга выясняются обстоятельства гибели мужчины. Его тело извлекли из реки.

Информация об обнаружении трапа поступила правоохранителям в среду, 6 октября, около 8 часов утра. У дома 83 по проспекту Стачек из Красненькой речки вытащили труп 49-летнего гражданина Республики Беларусь без внешних признаков насильственной смерти.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, сожительница погибшего рассказала, что накануне около 5 часов утра он покинул квартиру на улице Морской Пехоты, находясь в нетрезвом виде.

Тело направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у «Пятерочки» на Ленсовета нашли труп мужчины.

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