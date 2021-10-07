Ленобласть получит инфраструктурный кредит на всю свою дорожную заявку

Ленобласть получит инфраструктурный кредит на всю свою дорожную заявку
Обход Мурино будет построен в створе Пискаревского проспекта. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Ленинградская область получит инфраструктурный кредит полностью на всю свою дорожную заявку. Выплата рассчитана на 15 лет с возможностью досрочного погашения.

Об этом стало известно в четверг, 7 октября. Правительство России предоставит региону в ближайшие два года 8,7 млрд рублей под 3% годовых.

Как сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона, всего областью было заявлено 3 больших дорожных проекта: строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта, развязки у комплекса «Мега Дыбенко» в Кудрово, на 3-й и 4-й этапы реконструкции Колтушского шоссе во Всеволожском районе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе «Нарва» в Ленобласти введут реверсивное движение из-за ремонта.

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Ленобласть получит инфраструктурный кредит на всю свою дорожную заявку
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