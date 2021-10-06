На трассе «Нарва» в Ленобласти введут реверсивное движение из-за ремонта

Реверсивное движение на трассе "Нарва" будет введено в период с 11 по 20 октября. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Реверсивное движение на трассе "Нарва" будет введено в период с 11 по 20 октября. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Дорожники ограничат пропускную способность на федеральной трассе «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.

Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Реверсивное движение на трассе «Нарва» будет введено в период с 11 по 20 октября. Скорость движения ограничат до 40 км/ч.

В это время на дороге будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие. Работы будут проводить на участке с 3 по 6 километр, в районе деревни Лужицы в Кингисеппском районе.

На участке будут работать регулировщики дорожного движения. Автомобилистам будет доступна всего одна полоса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремонт Автомобильной дороги в Красном Селе завершится весной 2022 года. Завершение ремонта запланировано на май следующего года. Подрядчику предстоит заменить асфальт, обновить тротуары и бортовые камни. Стоимость работ составила почти 26 млн рублей.