Ни пройти ни проехать: двор на Кирочной — многолетний ужас матерей и пожилых

В Центральном районе Петербурга горожанам ежедневно приходиться преодолевать лабиринты, построенные из машин.

Речь идет о дворе на Кирочной улице у дома №19. Как сообщается 6 октября в социальной сети «ВКонтакте», это «самый страшный автохамский дом Санкт-Петербурга». Водители паркуют свои авто кое-как, лишь бы встать, совершенно не думая о прохожих и обитателях здания.

Данная ситуация сложилась в этом дворе не вчера. Горожане утверждают, что «подобная картина — многолетний ужас мам с колясками и пожилых людей, живущих здесь».

Жители уверены, что в неудобствах, возникающих при попытке попасть в квартиру, виноваты офисные работники, бесцеремонно бросающие своих железных коней не у своего дома. Чтобы выйти из двора в дневное время суток, необходимо втянуть живот и стать очень ловким. Однако если обитатели дома по Кирочной, 19 могут стерпеть неудобства, плюнуть на все и протиснуться сквозь полчище машин, то вряд ли на это способна громоздкая пожарная машина или карета скорой помощи. Автомобили специальных служб просто не смогут в случае чего подобраться к пострадавшим.

Людям больно и обидно, что офисные работники, возможно сами того не подозревая, диктуют свои условия жизни обитателям квартир этого дома. Отмечается, что коммерческих помещений в этом здании гораздо больше, чем жилых.

В комментариях к записи об «автохамской парковке» почти все горожане сходятся во мнении, что ситуация вопиющая и требует немедленного разрешения. Пользователи жалуются, что автовладельцы зачастую паркуют свои машины так близко к дому (что является незаконным), что вонь от выхлопных газов оказывается прямо в квартире жителей.

Среди методов борьбы с несносными водителями были и предложения собрать активную группу, и пообщаться с парковщиками. В шутку даже было предложено подключить к ситуации голубей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Евразийский женский форум запретит парковку в центре Петербурга.