Как повысить гемоглобин у мужчин и женщин: продукты, богатые железом

Креветки. Фото: Рixabay
Морепродукты отлично восполняют дефицит железа. Фото: Рixabay

Пониженная концентрация гемоглобина довольно часто связана с дефицитом железа в рационе. Чтобы восполнить его, нужно скорректировать питание.

Чувствуете усталость, жалуетесь на бессонницу, постоянно ощущаете себя так, будто с вашим здоровьем что-то не так? Вполне возможно, что в вашей крови пониженная концентрация гемоглобина. Чтобы понять наверняка, нужно сдать анализы, а также задуматься над своим образом жизни. Может быть, пора отказаться от вредных привычек и скорректировать питание?

Причин, по которым может упасть уровень гемоглобина, сразу несколько:

— питание, в котором частично или полностью отсутствует железо;

— сбой в работе желудочно-кишечного тракта;

— заболевания сердечно-сосудистой системы.

Как понять, что присутствует железодефицит? Пациенты с анемией жалуются на усталость, нехватку воздуха, головные боли, выпадение волос, нездоровый вид кожи, холодные ладони и стопы, расслоение ногтей и на многое другое. На пониженный уровень гемоглобина указывают также перепады настроения, необычные пристрастия в еде (например, желание съесть мел), частые простуды и инфекции.

Мясо при анемии есть важно — в нем много железа и оно неплохо усваивается. Фото: pixabay

Так как чаще всего именно из-за несбалансированного питания развивается анемия, то исправить ситуацию можно, зная полезные и совместимые продукты. Вот некоторые из них:

Мясо, птица, рыба. Стоит обратить внимание на говядину, крольчатину, индейку и курицу. Также можно есть субпродукты.

Морепродукты. Железо, содержащиеся в креветках, устрицах и мидиях, легче всего усваивается организмом.

Бобовые. Чечевица, горох и фасоль отлично насыщают организм железом.

Овощи. В первую очередь добавьте в рацион свеклу, помидор, картофель, морковь и кабачок.

Зелень. Отличными помощниками в поднятии уровня гемоглобина станут петрушка, кинза, зеленый лук, а также свежий салат и укроп.

Фрукты. В борьбе с дефицитом железа отлично зарекомендовал себя персик. Помимо этого стоит есть хурму, груши, яблоки, гранаты, абрикосы и киви.

Ягоды. Обратите внимание на черную смородину, землянику, клубнику.

Помимо уже перечисленных продуктов гемоглобин повышают грецкий орех, свежевыжатые соки, мед, а также сухофрукты.

При составлении рациона важно помнить, что есть продукты, которые ухудшают усвоение железа. В них содержатся вещества, которые снижают всасывание железа, такие как:

Фитиновая кислота. Она содержится в кукурузе, бобах, сое, рисе, кунжуте.

Полифенолы. Попадают в организм с кофе, чаем, красным веном, травами, клюквой и оливковым маслом.

Кальций. Его довольно много в молоке, чесноке, миндале, фундуке.

Цинк. Вещество присутствует в таких продуктах как яйца, кешью, крабы, устрицы, ягнятина, семечки тыквы и других.

Это не значит, что нужно отказаться от перечисленных продуктов. Врачи советуют принимать железо и прочие вещества по отдельности – тогда ваша диета даст результат.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что диетолог рассказал об исцеляющей от рака тыкве.

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