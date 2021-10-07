«Дела все еще не очень»: почему в Британии дерутся на заправках

&#171;Дела все еще не очень&#187;: почему в Британии дерутся на заправках
В конце прошлой недели Великобританию охватила «бензиновая паника». Фото: Pixabay

Слухи о грядущем дефиците бензина спровоцировали хаос по всей Британии. С конца сентября не утихают страсти на тех заправочных пунктах, что сейчас остались открыты. Панические настроения в королевстве начали распространяться после закрытия сразу нескольких автозаправок. Многим пунктам также пришлось ограничить продажи.

На тех АЗС, где бензин остался, местные жители выстраивались в многокилометровые очереди. Почему в Британии закрыты заправки? «Дела тут все еще не очень», — примерно так подписывают жители Туманного Альбиона фото огромных автоочередей.

В соцсетях появились фото и видео водителей, набирающих бензин в канистры впрок и устраивающих драки из-за мест в очереди. Полиция Соединенного Королевства призывала сограждан не паниковать. Под угрозой оказались и запасы топлива для автомобилей экстренных служб.

Причиной кризиса называют нехватку водителей бензовозов для бесперебойных поставок.

Градус накала ситуации отчасти снизило совместное заявление участников британского топливного рынка, включая BP, Shell и ExxonMobil, рассказавших, когда Британия придет в норму. В частности, было заявлено, что спрос на бензин в Великобритании может прийти в норму в ближайшие дни. Такую оценку в совместном заявлении дали участники британского топливного рынка, включая BP, Shell и ExxonMobil.

Они сообщили, что тесно сотрудничают с правительством, чтобы гарантировать доставку топлива на АЗС.

Как сообщают vesti.ru, Минтранс Великобритании решил выдать более 5 тысяч временных виз для иностранных водителей большегрузов. Сейчас для поставок горючего планируют привлечь военных.

Другие страны Европы также сейчас разбираются с последствиями топливного кризиса. Как рассказывала Gazeta.Spb, пять стран ЕС объединились, чтобы расследовать «функционирование европейского рынка газа». Об этом говорится в совместном заявлении Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции.

Цены на газ в Европе на открытии торгов 6 октября выросли до нового исторического максимума, превысив отметку $1600 за 1 тыс. куб. м.

Страны, подписавшие заявление, призывают остальные страны, которые являются членами Евросоюза, скоординировать усилия по предотвращению топливного кризиса. Именно он станет главной темой на саммите ЕС, в который состоится в конце октября.

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