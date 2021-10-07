Экипаж вертолета Ми-8 посмертно награжден орденами Мужества

Экипаж уводил падающий вертолет от жилых домов и разбился под Гатчиной. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Экипаж уводил падающий вертолет от жилых домов и разбился под Гатчиной. Фото: скриншот ВКонтакте/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Членов экипажа, вертолета разбившегося при выполнении тренировочного полета в Ленобласти, наградят по указу президента России, сообщает пресс-служба Северо-Западного ордена Красной Звезды округа войск национальной гвардии РФ.

Президент Владимир Путин издал указ о посмертном награждении орденами Мужества майора Николая Мулюкина, старшего лейтенанта Рамиля Сулейманова и капитана Дениса Куликова.

Мужчины погибли во время тренировочного полета под Гатчиной 24 июня этого года. Летчики уводили падающую машину от жилых домов до самого конца. Вертолет упал под Гатчиной в Ленобласти. Мужество, находящихся на борту Ми-8 военных спасло жизни многих людей.

Подвиг не оставил равнодушным многих. Так, депутат Госдумы Александр Хинштейн на своем телеграм-канале выступил с инициативой установки памятного обелиска, посвященного памяти героев, информирует 78.ru. Также депутат предлагает назвать улицу в Самаре в честь Николая Мулюкина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, СКР возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета Robinson R-44 в Подмосковье.