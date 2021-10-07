В столкновении Porsche и KIA у Павловского дворца тяжело пострадала девушка

В столкновении Porsche и KIA у Павловского дворца тяжело пострадала девушка
От удара «Порше» развернуло поперек обочины. Фото: pixabay

Сегодня у Павловского дворца произошло серьезное ДТП. Есть пострадавшие.

Это произошло около трех часов дня у дома 20 по Садовой улице Павловска. В аварию попали машины Porsche и KIA. От удара «Порше» развернуло поперек обочины. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии пострадала 24-летняя пассажирка «КИА». За ней приехала карета скорой помощи. Ее увезли в тяжелом состоянии. Сейчас проводится проверка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Обводном канале произошло серьезное ДТП. В результате удара легковой автомобиль превратился в груду металла. Авария случилась в среду, 6 октября. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что машина полностью смята. Кто стал вторым участником аварии — не сообщается.

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