Врач-уролог Пушкарь рассказал о негативном влиянии COVID-19 на мужское здоровье

Для мужчины, который перенес ковид, лучше всего зачать ребенка через три месяца после заболевания вирусом, отмечает уролог Дмитрий Пушкарь.

Он обратил внимание на то, что ковид оказывает плохое влияние на мужское здоровье, но вопрос пока мало изучен, при этом вакцинация никакого негативного влияния не дает. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, российские ученые внесли свой весомый вклад, доказав, что в первые три-четыре месяца организм меняется, отмечает врач.