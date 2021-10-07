Врач-уролог Пушкарь рассказал о негативном влиянии COVID-19 на мужское здоровье

Врач-уролог Пушкарь рассказал о негативном влиянии COVID-19 на мужское здоровье
Вакцинация никакого негативного влияния не дает. Фото: pixabay

Для мужчины, который перенес ковид, лучше всего зачать ребенка через три месяца после заболевания вирусом, отмечает уролог Дмитрий Пушкарь.

Он обратил внимание на то, что ковид оказывает плохое влияние на мужское здоровье, но вопрос пока мало изучен, при этом вакцинация никакого негативного влияния не дает. Об этом сообщает РИА «Новости».
Так, российские ученые внесли свой весомый вклад, доказав, что в первые три-четыре месяца организм меняется, отмечает врач.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянкам можно беременеть примерно через два месяца после перенесенного ковида, но все индивидуально и лучше проконсультироваться с врачом, заявила гинеколог Лейла Адамян. Она обратила внимание на то, что самое главное — чтобы женщина восстановилась после вируса. Все зависит от тяжести заболевания, отмечает доктор. В ряде случаев ковид протекает легко. В некоторых случаях — тяжело.
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