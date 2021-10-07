Вице-президента Сбербанка Марину Ракову арестовали на два месяца

Марину Ракову продержат в СИЗО до 6 декабря 2021 года. Фото: Instagram @mn_rakova

Марину Ракову продержат в СИЗО до 6 декабря 2021 года. Фото: Instagram @mn_rakova

Суд Тверского района Москвы установил срок заключения до 6 декабря этого года, в своем телеграм-канале пресс-служба столичных судов.

7 октября суд удовлетворил ходатайство следствия, бывшего замминистра просвещения отправили в СИЗО на два месяца. Защита готовится к обжалованию меры пресечения.

Напомним, 38-летняя бывшая чиновница обвиняется в хищении государственных денежных средств и пособничестве фиктивного трудоустройства Артура Стеценко. Мужчина, кроме того, что состоит в близких отношениях с подозреваемой, в прошлом возглавлял «Фонд новых форм развития образования».

Стеценко днем ранее был арестован по делу о мошенничестве. Как установило следствие, он был устроен в курируемый Раковой фонд, где не выполняя трудовой деятельности, получил заработную плату в размере более 9 млн рублей, сообщает «Фонтанка».

Экс-заммминистра выделила фонду более 150 млн рублей, но работы не были выполнены на должном уровне и не имели практического смысла. Ущерб, нанесенный мошенническими действиями оценен в 50 млн рублей, говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, Ракова сама явилась в московское ГСУ ГУ МВД. Вину бывшая чиновница признавать отказалась, она отрицает факт мошенничества.