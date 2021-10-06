Экс-замминистра просвещения Марина Ракова отрицает обвинения в мошенничестве

Марина Ракова считает и себя, и своих коллег непричастными к исчезновению 50 млн рублей. Фото: Instagram @mn_rakova

Марина Ракова считает и себя, и своих коллег непричастными к исчезновению 50 млн рублей. Фото: Instagram @mn_rakova

Экс-заместитель министра просвещение и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, объявленная в розыск после неявки на допрос в рамках расследования крупного мошенничества, сегодня, 6 октября, сама пришла в московское ГСУ ГУ МВД. Вину бывшая чиновница признавать отказалась.

Следователи считают Ракову причастной к мошенничеству в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ст. 159 УК РФ), передает ТАСС, ссылаясь на собственные источники. Экс-замминистра настаивает не только на собственной невиновности, но на невиновности коллег, отправленных под стражу в качестве подозреваемых неделей ранее.

Раковой планируется предъявить обвинение, после чего представители правоохранительных органов будут ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в отношении бывшей сотрудницы Сбербанка. Правда, когда следователи планируют обратиться в суд и какую меру пресечения намерены требовать, неизвестно.

Напомним, что с претензиями стражей порядка не согласна не только Ракова, но и её гражданский супруг Артур Стеценко. Мужчина направил открытое письмо в «Комсомольскую правду», в котором предложил внести залог за арестованных фигурантов дела и назвал процесс политически мотивированным.

Анастасию Ракову, а также управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина и преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову подозревают в хищении более 50 млн рублей, переданных Фонду новых форм развития образования (ФНФРО) на реализацию госконтрактов в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Проверка показала, что отчетность по данному проекту была фальсифицирована.