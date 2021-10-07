Глава ВОЗ оценил необходимое число доз вакцин для прививок 70% населения

Глава ВОЗ оценил необходимое число доз вакцин для прививок 70% населения
Программа рассчитана до середины 2022 года. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал нужное количество препаратов для того, чтобы привить 70% населения планеты. Он отмечает, что диспропорция в распределении вакцин от ковида вызывала «глобальную катастрофу», однако есть возможность повлиять на ситуацию.

Гебрейесус обратил внимание на то, что организация утвердила новую стратегию по вакцинации большей части всего населения мира против ковида и борьбе с неравномерным распределением вакцин. Программа рассчитана до середины 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он уверен, что темпы производства вакцины позволяют добиться поставленных целей. Также глава ВОЗ отмечает, что нужно свести к максимуму все международные сотрудничества.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Швеция и Дания приостановили использование вакцины Moderna для молодежи.

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