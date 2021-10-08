Число пострадавших после землетрясения в Японии превысило 20 человек

Из-за землетрясения в Японии пострадали 25 человек.

Так, пострадали жители Токио, а также префектур Тиба, Канагава и Сайтама. В полиции столицы отметили, что трое пострадали из-за экстренной остановки поезда метро, сообщает NHK.

Четверо пострадали в Кавасаки и по одному в Дзама, Иокогама и Ямато, говорят в пожарной службе. В различных частях префектуры Тиба ранены девять человек. Некоторые японцы пострадали, когда были у себя дома. Еще как минимум шесть человек пострадали в префектуре Сайтама.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские педиатры излечили гигантскую крапивницу девочке из Японии. В Японии отказались назначить необходимую терапию по причине возраста ребенка. Пятилетняя Алиса М. родом из Хабаровска, в настоящее время живет с родителями в Кобе. Летом прошлого года на теле малышки появились крупные зудящие пятна.