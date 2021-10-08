Кабмин утвердил правила обеспечения частных клиник вакцинами от COVID-19

Так, речь идёт о тех медорганизациях, которые обслуживают по полису ОМС. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Так, речь идёт о тех медорганизациях, которые обслуживают по полису ОМС. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Правительство утвердило правила обеспечения частных клиник вакцинами от ковида, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Премьер-министр России отметил, что с первого октября в стране вступил в силу закон, согласно которому дети и взрослые могут бесплатно вакцинироваться от ковида не только в государственных, но и в частных клиниках. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Так, речь идёт о тех медорганизациях, которые обслуживают по полису ОМС. Власти утвердили правила обеспечения их нужными вакцинами. Частные клиники теперь будут получать лекарства за счёт федерального бюджета.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал нужное количество препаратов для того, чтобы привить 70% населения планеты. Диспропорция в распределении вакцин вызывала «глобальную катастрофу».