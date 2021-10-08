При вакцинации от COVID осложнений не наблюдается

При вакцинации от COVID осложнений не наблюдается
При вакцинации беременные женщины не испытывают никаких дополнительных осложнений. Фото: pixabay

При вакцинации беременные женщины не испытывают никаких дополнительных осложнений. Прививка от вируса никак не влияет на репродуктивную функцию, сообщают РИА Новости о том, что им удалось узнать от главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава Лейлы Адамян.

Женщины при беременности могут вакцинироваться и не бояться осложнений. Специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян заявила, что у привитых от коронавируса женщин уже появились малыши, и роды прошли без всяких осложнений. По мнению специалиста, вакцинация на влияет на репродуктивную функцию женщины, в то время как коронавирус наоборот оказывает крайне негативное воздействие.

Адамян отметила, что среди умерших пациентов с коронавирусом и госпитализированных доля привитых граждан очень мала.

Ранее gzeta.spb.ru писала, что россиянкам можно беременеть примерно через два месяца после перенесенной коронавирусной инфекции. Для индивидуальных рекомендаций лучше проконсультироваться с врачом.

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