Пожар в квартире на проспекте Науки унес жизни двух человек

Утром 8 октября в Калининском районе Петербурга произошел пожар.
Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило 07:58.
Спасатели прибыли на проспект Науки, дом 79, корпус 2.
«В двухкомнатной отдельной квартире обгорели постельные принадлежности и обстановка на площади 2 квадратных метра», — сообщили в ГУ МВД по городу.
Справиться с огнем удалось в 08:22. При разборе пожара обнаружены двое погибших.
В ликвидации возгорания участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасателям удалось локализовать пожар в ангаре на Партизанской улице.