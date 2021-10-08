Пожар в квартире на проспекте Науки унес жизни двух человек

Пожар в квартире на проспекте Науки унес жизни двух человек
На место прибыли спасатели. Фото: Baltphoto

Утром 8 октября в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило 07:58.

Спасатели прибыли на проспект Науки, дом 79, корпус 2.

«В двухкомнатной отдельной квартире обгорели постельные принадлежности и обстановка на площади 2 квадратных метра», — сообщили в ГУ МВД по городу.

Справиться с огнем удалось в 08:22. При разборе пожара обнаружены двое погибших.

В ликвидации возгорания участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасателям удалось локализовать пожар в ангаре на Партизанской улице.

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