Пожар в квартире на проспекте Науки унес жизни двух человек

Утром 8 октября в Калининском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило 07:58.

Спасатели прибыли на проспект Науки, дом 79, корпус 2.

«В двухкомнатной отдельной квартире обгорели постельные принадлежности и обстановка на площади 2 квадратных метра», — сообщили в ГУ МВД по городу.

Справиться с огнем удалось в 08:22. При разборе пожара обнаружены двое погибших.

В ликвидации возгорания участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасателям удалось локализовать пожар в ангаре на Партизанской улице.