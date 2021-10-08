Пенсионера обманули на 1 млн рублей в Выборгском районе

Пенсионера обманули на 1 млн рублей в Выборгском районе
Пенсионер перевел мошенникам деньги. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Петербурга пенсионер стал жертвой мошенников.

Инцидент произошел 7 октября. Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился мужчина и рассказал о том, что его дедушка попался на уловки мошенников.

Как выяснилось, пенсионеру 1943 года рождения позвонила неизвестная и представилась сотрудником Центрального банка. Злоумышленница сообщила о том, что со счетом пожилого мужчины пытаются произвести мошеннические действия и для безопасности необходимо перевести денежные средства на другой счет.

В итоге пенсионер перевел на мошеннице 1 091 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция приняла заявление от 65-летнего мужчины с Гжатской улицы. Он рассказал, что в понедельник ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка.

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Пенсионера обманули на 1 млн рублей в Выборгском районе
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