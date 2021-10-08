В Кировском районе мужчина устроил стрельбу из машины

В Кировском районе мужчина устроил стрельбу из машины
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

В Кировском районе Петербурга водитель автомобиля Chevrolet Niva устроил стрельбу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 7 октября в полицию поступило сообщение о том, что из машины серебристого цвета стреляют из пневматического оружия.

На место происшествия прибыла полиция.

Подозреваемого задержали. Им оказался мужчина 1968 года рождения, который из хулиганских побуждений стал стрелять.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Лесном проспекте задержали мужчину, который открыл стрельбу по окнам и деревьями.

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