В Кировском районе мужчина устроил стрельбу из машины

В Кировском районе Петербурга водитель автомобиля Chevrolet Niva устроил стрельбу.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 7 октября в полицию поступило сообщение о том, что из машины серебристого цвета стреляют из пневматического оружия.

На место происшествия прибыла полиция.

Подозреваемого задержали. Им оказался мужчина 1968 года рождения, который из хулиганских побуждений стал стрелять.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Лесном проспекте задержали мужчину, который открыл стрельбу по окнам и деревьями.