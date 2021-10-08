В Московском районе мошенники забрали у пенсионерки 300 тысяч рублей, 2100 долларов и 5 евро

В Московском районе на улице Авиационная дом 13 мошенники обманом забрали у пенсионерки денежные средства в размере 1 000 000 рублей. Женщина передала злоумышленникам деньги в виде 300 тысяч рублей, 2100 долларов и 5 евро. Gazeta.spb выяснила, что мошенники потребовали крупную сумму денег за непривлечение дочери пострадавшей женщины к ответственности за ДТП.

Мошенники запросили у пенсионерки в Московском районе миллион сказав, что ее дочь попала в ДТП. Около 15 часов злоумышленники звонили в квартиру женщине и просили передать курьеру 1 000 000 за непривлечение дочери к уголовной ответственности. Уже через 30 минут в квартиру к пенсионерке пришел неизвестный, который представился курьером. Женщина передала ему 300 тысяч рублей, 2100 долларов и 5 евро.

Видеонаблюдение в квартире отсутствует. По информации от УМВД по Московскому району, мужчина, представившийся курьером, имеет славянскую внешность, на вид 20-30 лет, одет в светло-коричневую куртку, темные брюки, светлую шапку.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 7 октября еще один пенсионер стал жертвой мошенников. Пенсионеру 1943 года рождения позвонила неизвестная и представилась сотрудником Центрального банка.