Пьяные посиделки закончились ножевым ранением в Красносельском районе

Пьяные посиделки закончились ножевым ранением в Красносельском районе
Подозреваемого задержали. Фото: pixabay

В Красносельском районе Петербурга мужчина получил ножевое ранение.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 7 октября.

В больницу № 26, из пос. Горелово, от д. 2 по Красносельскому шоссе, с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, переломом костей в тяжелом состоянии носа был госпитализирован мужчина 1977 года рождения.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Подозреваемы задержан. Им оказался мужчина 1982 года рождения.

По предварительной информации, в результате ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков он ударил ножом в живот своего приятеля. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожске в ванной нашли труп жителя Дагестана с ножевым.

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