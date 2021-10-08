В Петербурге с сегодняшнего дня на Пикаловом мосту ограничат движение

На Пикаловом мосту и Приморском путепроводе в период с 8 по 15 октября ограничат движение в связи с обновлением дорожного покрытия. Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

На Пикаловом мосту и Приморском путепроводе в период с 8 по 15 октября ограничат движение в связи с обновлением дорожного покрытия. Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

На Пикаловом мосту и Приморском путепроводе в период с 8 по 15 октября ограничат движение в связи с обновлением дорожного покрытия, сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Движение по Приморскому путепроводу, проходящему над улицей Савушкина на ее пересечении с Приморским шоссе будет ограничено с 8 по 15 октября. На определенном участке будут заменять асфальтобетонное покрытие проезжей части.

Движение будет ограничиваться поэтапно.

Также с 8 октября для движения транспорта закрыт Пикалов мост. Ограничение продлится до 14 октября. Причина перекрытия движения по мосту — замена дорожного полотна.

Водителей просят заранее продумывать свой маршрут для удобства и предотвращения неприятных ситуаций.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с строительными и ремонтными работами в Петербурге будет изменено движение на некоторых участках дороги, комитет по транспорту утвердил проекты и схемы дорожного движения на октябрь.