Планируется изменение движения на дорогах с 4 по 7 октября

В связи с строительными и ремонтными работами в Петербурге будет изменено движение на некоторых участках дороги, передает пресс-служба Государственной Административно-технической инспекции.

Комитетом по транспорту были утверждены проекты и схемы дорожного движения, на основании которых введены ограничения движения транспорта ряда улиц.

С 4 по 23 ноября будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по Трамвайному проспекту в связи с ремонтом дорожного покрытия.

Движение транспорта в Красном Селе по Кипенской улице и Опольскому переулку будет поэтапно ограничено и закрыто в период с 5 октября по 1 ноября.

В связи с ремонтом дорожного покрытия с 7 по 9 октября закроется движение транспорта в Красном селе по Киевской улице от улицы Восстановления до д.1, лит. А по Киевской улицы.

С 5 по 10 октября по Суздальскому проспекту от улицы Композиторов до проспекта Энгельса в связи с работами по прокладке теплосети ограничится движение транспорта. Также по 31 декабря ограничивается движение по Кадетской линии от Среднего до Большого проспекта В.О. и закрывается движение транспорта по боковому проезду Большого проспекта В.О. от улицы Репина до Кадетской линии. И с 5 октября по 29 ноября в связи с продолжением работ по ремонту дорожного покрытия будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны от набережной Обводного канала до Большого Смоленского проспекта.

С 6 числа по 11 в ночное время периода от 22 до 7 будет ограничиваться движение транспорта по набережной реки Сестры от улицы Пограничников до улицы Борисова.

ГАТИ просит петербуржцев и гостей города заранее планировать свой маршрут.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 10 ноября по Литейному проспекту также будет поэтапно ограничиваться движение в связи с ремонтом трамвайных путей.