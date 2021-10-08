В Московском районе сбили школьницу на самокате

В Московском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала девочка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, дорожный инцидент случился 7 октября на регулируемом перекрестке улицы Ленсовета и проспекта Юрия Гагарина. По предварительной информации, водитель 1961 года рождения, находясь за рулем Kia Ceed, при повороте на право, на регулируемом пешеходном переходе сбил двигавшуюся на самокате по разрешающему сигналу светофора школьницу.

Пострадавшая с сотрясением головного мозга, закрытым переломом лонной кости справа, в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в детскую городскую больницу №1.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы встали в крупную пробку из-за ДТП на Красносельском шоссе.