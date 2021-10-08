В Петербурге от коронавируса за сутки умер 61 петербуржец

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошел 61 случай.

Об этом стало известно в пятницу, 8 октября. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 22 321 житель Петербурга.

В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 214 485 человек, выздоровели 6 819 796 жителей страны.

За минувшие 24 часа подцепили коронавирус 7 717 356 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.