Минздрав: Вакцина от коронавируса защищает независимо от возраста

Минздрав: Вакцина от коронавируса защищает независимо от возраста
Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им Пирогова, главный внештатный гериатр Минздрава РФ Ольга Ткачева заявила, что вакцина от ковида защищает пожилых так же эффективно, как и молодых, несмотря на то, что у людей старшего возраста реже встречаются нежелательные реакции на прививку.

Она отметила, что исследования показывают, реакция на вакцину не столь бурная, но она достаточная для того, чтобы выработать иммунную защиту.

По последним данным, в России выявлено 7 717 356 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 214 485 летальных исходов, выздоровели 6 819 796 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что британские исследователи обновили перечень симптомов коронавируса, разбив их на семь групп. Медики проанализировали данные 200 пациентов и выделили группы основных признаков COVID-19.

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