В Британии выделили семь групп симптомов коронавируса

В Британии выделили семь групп симптомов коронавируса
Медики выделили группы основных признаков COVID-19. Фото: unsplash

Британские исследователи обновили перечень симптомов коронавируса, разбив их на семь групп.

Как сообщает РИА Новости, медики проанализировали данные 200 пациентов и выделили группы основных признаков COVID-19.

В первую группу вошли повышенная температура, озноб и кашель, вторую — насморк, чихание, першение в горле, третью — боль в мышцах и суставах, четвертую — воспаление слизистых оболочек и глаз, пятую — пневмония и одышка, шестую — проблемы с ЖКТ, в том числе рвота и диарея, седьмую — отсутствие запахов и вкусов.

Также ученые выяснили, что у детей до 17 лет коронавирус обычно проявляется головной болью, у молодых людей пропадает аппетит, а у взрослых — ломит мышцы и суставы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что болезнь Кавасаки стали чаще диагностировать у детей в Петербурге.

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