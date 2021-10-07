Болезнь Кавасаки стали чаще диагностировать у детей в Петербурге

Болезнью Кавасаки могут заболеть только дети младше 5 лет. Фото: pixabay

Болезнью Кавасаки могут заболеть только дети младше 5 лет. Фото: pixabay

В Петербурге у детей стали чаще выявлять такое тяжелое последствие коронавируса, как болезнь Кавасаки.

Об этом сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России и ФМБА Юрий Лобзин.

По его словам, в среднем в городе фиксируется по 2-3 случая болезни Кавасаки в год. Но сейчас только за один месяц госпитализировали 19 детей с похожими симптомами.

«Если бы так продолжалось и дальше, то уже к концу года мы получили бы страшную цифру – 5,2 процента на 100 тысяч детей», – сказал специалист на международном форуме «Дни вирусологии 2021».

При болезни Кавасаки у юных пациентов воспаляются кровеносные сосуды, появляется сыпь, отек миндалин и пересыхают губы. Ей могут заболеть только дети младше 5 лет.

Лобзин добавил, что заболевание до конца не изучено, поэтому важно уделить внимание этой проблеме.

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