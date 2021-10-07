Дельта-штамм стал виновником новой волны коронавируса в России

Дельта-штамм стал виновником новой волны коронавируса в России
Штамм "дельта" завоевал себе огромную территорию Евразии. Фото: комитет по здравоохранению

Штамм «Дельта» является виновником новой волны распространения коронавирусной инфекции в России. Об этом рассказал вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

По его словам, участившиеся случаи заболеваемости коронавирусной инфекцией некоторые врачи называют четвертой волной пандемии.

Специалист отметил в интервью радио Sputnik, что скорость распространения инфекции связана с коротким инкубационным периодом. На сегодня около 85% всех госпитализаций с коронавирусом вызвано заражением штаммом «Дельта».

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что переболевшие дельта-штаммом коронавируса женщины страдают от осложнений чаще мужчин.

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