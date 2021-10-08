Скульптуры львов в Петербурге изуродовали белой краской

Скульптуры львов в Петербурге изуродовали белой краской
Львов изуродовали белой краской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Неизвестные вандалы испортили статуи львов в центре Петербурга. Пасти львов залили белой краской.

Жители Петербурга рассказали об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Злоумышленники закрасили львам зубы белой краской, которая потекла им на грудь.

Известно, что от рук вандалов пострадали скульптуры львов в Саду дружбы на Литейном проспекте, где весной цветут сакуры.

Львов изуродовали белой краской. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Вторую пару изуродованных львов заметили на набережной Макарова напротив Института русской культуры.

Львов изуродовали белой краской. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»
Львов изуродовали белой краской. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Пользователи в комментариях предлагают найти вандалов и отправить их на обязательные работы. Другие предложили поставить в городе больше камер видеонаблюдения рядом с достопримечательностями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вандалы испортили особняк графини Карловой на набережной Фонтанки.

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