Скульптуры львов в Петербурге изуродовали белой краской

Неизвестные вандалы испортили статуи львов в центре Петербурга. Пасти львов залили белой краской.

Жители Петербурга рассказали об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». Злоумышленники закрасили львам зубы белой краской, которая потекла им на грудь.

Известно, что от рук вандалов пострадали скульптуры львов в Саду дружбы на Литейном проспекте, где весной цветут сакуры.

Вторую пару изуродованных львов заметили на набережной Макарова напротив Института русской культуры.

Пользователи в комментариях предлагают найти вандалов и отправить их на обязательные работы. Другие предложили поставить в городе больше камер видеонаблюдения рядом с достопримечательностями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вандалы испортили особняк графини Карловой на набережной Фонтанки.