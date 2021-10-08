Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается крайне напряженной.

«Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, остается просто крайне напряженной и пока эскалируется»,- приводит его словам РИА «Новости».

По последним данным, в России выявлено 7 717 356 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 214 485 летальных исходов, выздоровели 6 819 796 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что британские исследователи обновили перечень симптомов коронавируса, разбив их на семь групп. Медики проанализировали данные 200 пациентов и выделили группы основных признаков COVID-19.