В Кремле прокомментировал избиение пассажира в московском метро

В Кремле прокомментировал избиение пассажира в московском метро
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что избиение мужчины в московском метро тремя уроженцами Дагестана не повышает межнациональную напряженность.

«Мы бы не говорили о межнациональной напряженности. Речь идет о подонках, о хулиганах, неважно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они были быстро задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее», — приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».

Напомним, инцидент произошел 4 октября в столичном метро. Трое нетрезвых уроженцев Дагестана жестоко избили 25-летнего молодого человека. Тот пытался вступиться за девушку, которую оскорбляли шумные пассажиры. Сейчас парень находится в больнице с переломами, глава СК Бастрыкин требует приставить его к награде. Злоумышленники арестованы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что арестованных за избиение в метро Москвы поместили в карцер СИЗО №7. Правозащитники посетили задержанных в изоляторе, и все три арестованных мужчины раскаялись в содеянном. Один из них, участвовавших в избиении, готов выплатить жертве компенсацию.

Дмитрий Песков избиение метро


 

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В Кремле прокомментировал избиение пассажира в московском метро
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