В ЦБ заинтересовались данными о переводах средств с карты на карту

ЦБ запросил намерен ужесточить контроль над переводами между картами, так регулятор собирается бороться с нелегальными переводами.

Информацию нужно предоставить до 18 октября.

Как пишет газета «Коммерсант», Центробанк просит кредитные организации указать ограничения и лимиты по таким операциям, количество и объем переводов с использованием карты, инициированных одним плательщиком, используемые способы выявления «дропперов», а также механизмы контроля таких платежей. Кроме того, Банк России запрашивает реестр операций, включая отмененные и заблокированные, а также суммы комиссий по таким операциям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Сбербанк предупредил россиян о всплеске мошенничества. Активность мошенников может вырасти из-за того, что россияне начнут получать выплаты на детей школьного возраста. Об этом предупредила сотрудник Сбербанка Елена Левина.