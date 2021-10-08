ЛОЭСК и Комитет образования Гатчинcкого района подписали меморандум о сотрудничестве

В рамках празднования 140-летия электросети Гатчины Акционерное общество «ЛОЭСК-Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и городской Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области подписали меморандум о сотрудничестве в просветительской деятельности в сфере образования. Таким образом муниципалитет и электросетевая компания договорились проводить совместную политику привлечения в энергетику молодых специалистов.

«Мы сможем показать заинтересованным школьникам увлекательный мир электроэнергетики, будем приглашать их к нам в гости, читать лекции, принимать на производственную практику и проводить разные просветительские мероприятия. Уверен, что, вдохновившись, дети пойдут учиться на технические специальности, а мы их будем ждать после выпуска на нашем производстве», — рассказал генеральный директор АО «ЛОЭСК» Андрей Сизов.

Энергетики развернули площадку с лекциями и рассказали гатчинским школьникам о правилах электробезопасности, энергетической эволюции, цифровизации в электроэнергетике и о том, какое будущее ждет электрические картинги в России.

«В современное время человек не может жить без розетки и электричества, как школа не может существовать без профориентации. Ребенок должен суметь выбрать из того многообразия профессий, которые сейчас появились. Мы рассчитываем на то, что вы поможете воспитать в наших детях мышление энергосбережения. Ваше предложение не только читать лекции, но и обеспечить производственную практику для ребят мы принимаем и ценим. Уверена, что это заинтересует будущих энергетиков», — рассказала председатель Комитета по образования Гатчинского района Ленинградской области Елена Глыбина.

В парке появилось новое граффити на трансформаторной подстанции. Рисунок стилизовали и приурочили к 140-летному празднику электрокомплекса Гатчины. На ТП в одном из парков появилось стилизованное граффити в честь 140-летия Гатчинской электросети в подарок городу от энергетиков. Параллельно с мероприятием открылась выставка по истории электрификации района, которая войдет в основу будущего музея Южного филиала АО «ЛОЭСК».

В завершении празднования 140-летия электрификации Гатчины директор филиала АО «ЛОЭСК» Южные электрические сети Тарас Дзюба наградил сотрудников, внесших большой вклад в развитие электросети.