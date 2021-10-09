Инфекционист назвал самое опасное для «встречи» с ковидом время года

Инфекционист назвал самое опасное для &#171;встречи&#187; с ковидом время года
Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Инфекционист, вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков считает, что осень — это самое неудачное время для «встречи» с коронавирусом.

«Сейчас идут осенние вирусные инфекции помимо коронавируса, а у пациентов бывает подряд или совместное течение нескольких инфекционных процессов», — рассказал он в интервью радио Sputnik.

По его словам, особенно это опасно для людей, которые еще не прошли вакцинацию.

С начала пандемии в России выявлено 7 717 356 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 214 485 летальных исходов, выздоровели 6 819 796 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что резкий рост заболеваемости и смертности от COVID-19 в России вызван тем, что люди перестали соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и перевели вирус в разряд привычных, а также с более тяжелыми последствиями CoViD-19.

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