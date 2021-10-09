Адвокат Бритни Спирс призвал ее отца дать показания под присягой

Адвокат Бритни Спирс призвал ее отца дать показания под присягой
Джеймс Спирс пробыл опекуном Бритни 13 лет подряд Фото: @revisto_estilo on Instagram

Адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт заявил, что отец Джейми Спирс и менеджер поп-певицы Робин Гринхилл будут давать показания под присягой из-за обвинений в финансовых злоупотреблениях и слежке за артисткой.

Ранее менеджер службы безопасности, нанятый ее отцом, рассказал в документальном фильме New York Times в слежке, которая, по его словам, было организована по приказу Джейми Спирс, сообщает Daily Mail.

Адвокат будет расспрашивать отца о том, почему у Бритни относительно скудное состояние.

Напомним, в конце сентября суд в Лос-Анджелесе приостановил опеку над певицей со стороны ее отца Джейми. Опека длилась 13 лет Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу.

До конца года должен состоятся еще один суд, который окончательно поставит точку в этом деле.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что американская певица Бритни Спирс внезапно удалила свой аккаунт в Instagram. Это случилось сразу после того, как звезда поделилась прекрасной новостью: ей сделали предложение.

Бритни Спирс опекунство отец


 

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