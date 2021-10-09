Число жертв в обрушении дома в Батуми увеличилось до четырех человек

Число жертв в обрушении дома в Батуми увеличилось до четырех человек
Все работы проводятся вручную бригадой спасателей численностью до 300 человек. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Число жертв в обрушении дома в Батуми достигло четырех человек, один из них — подросток, сообщает «Интерфакс».

Из-под завалов смогли достать еще двух человек — их доставили в больницу, одно из них также отправили в реанимацию.

Все работы проводятся вручную бригадой спасателей численностью до 300 человек. Ранее в Батуми из-под завалов достали тело погибшей женщины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после падения лепнины на голову прохожей на Малой Морской. Прокуратура проверит соблюдение жилищного законодательства после обрушения лепнины с фасада дома Малой Морской улице.

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