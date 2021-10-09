Ночью спасатели тушили «трешку» в Приморской районе

Ночью спасатели тушили «трешку» в Приморской районе
Пожар произошел на Боровой улице, 48. Фото: google.ru/maps

В ночь на 9 октября в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступила в 00:54. На Боровой улице, 48, в трехкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 15 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 01:28. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара было привлечено от четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор провел исследования атмосферного воздуха в Красногвардейском районе Петербурга, где накануне произошел крупный пожар.

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