Ночью спасатели тушили «трешку» в Приморской районе

В ночь на 9 октября в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступила в 00:54. На Боровой улице, 48, в трехкомнатной отдельной квартире выгорела комната площадью 15 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 01:28. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара было привлечено от четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Роспотребнадзор провел исследования атмосферного воздуха в Красногвардейском районе Петербурга, где накануне произошел крупный пожар.