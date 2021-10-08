Воздух после пожара в ангаре на Партизанской остался чистым

Роспотребнадзор провел исследования атмосферного воздуха в Красногвардейском районе Петербурга, где накануне произошел крупный пожар.

Как сообщает городское управление Роспотребнадзора, атмосферный воздух проверили на территории ближайшей к месту пожара жилой застройки. Напомним, ангар горел на Партизанской улице, дом 23, корпус 2.

Результаты показали, что концентрации загрязняющих веществ в пробах не превышают норму для города и не представляют опасности для здоровья петербуржцев.

«Ситуация остается на контроле Управления», — добавили в ведомстве.

Все случилось в четверг в ангаре на Партизанской улице, 23/2. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров. На месте ЧП работали более 100 человек и 15 специальных машин. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Причины пожара к настоящему моменту неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прокуратура начала проверку после пожара в ангаре на Партизанской.