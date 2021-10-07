Прокуратура начала проверку после пожара в ангаре на Партизанской

Прокурор выехал к месту крупного пожара в Красногвардейском районе для проведения проверки.

Районная прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в ангаре на Партизанской улице. На место ЧП направили прокурора Романа Данилова. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

Надзорный орган по итогам проверки даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. В случае выявления нарушений закона прокуратура примет меры.

Все случилось в четверг на Партизанской улице, 23/2. Оперативные службы узнали о пожаре в 14:10. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На месте ЧП работают более 100 человек и 15 специальных машин.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Причины пожара к настоящему моменту неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасателям удалось локализовать пожар в ангаре на Партизанской улице.