Прокуратура начала проверку после пожара в ангаре на Партизанской

Прокуратура начала проверку после пожара в ангаре на Партизанской
Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Прокурор выехал к месту крупного пожара в Красногвардейском районе для проведения проверки.

Районная прокуратура организовала проверку по факту крупного пожара в ангаре на Партизанской улице. На место ЧП направили прокурора Романа Данилова. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

Надзорный орган по итогам проверки даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности. В случае выявления нарушений закона прокуратура примет меры.

Все случилось в четверг на Партизанской улице, 23/2. Оперативные службы узнали о пожаре в 14:10. Площадь пожара составляет 800 квадратных метров. На месте ЧП работают более 100 человек и 15 специальных машин.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал. Причины пожара к настоящему моменту неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасателям удалось локализовать пожар в ангаре на Партизанской улице.

ангар красногвардейский район новости СПб партизанская улица пожар прокуратура


 

Новости партнеров
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
В Петербурге по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 19-летнюю внучку
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Какие заболевания помешают сделать вам прививку от COVID-19
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Выходные в Петербурге унесли жизни трех знаменитых горожан
Мужчину и женщину в Волосовском районе убили из ружья в их доме
Мужчину и женщину в Волосовском районе убили из ружья в их доме
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура начала проверку после пожара в ангаре на Партизанской
Пережившим блокаду евреям Германия согласилась выплачивать по €375
Обидчиков арестовали и заставили извиняться, а пострадавшего наградят: что ...
Спасателям удалось локализовать пожар в ангаре на Партизанской улице
Избитый в московском метро рассказал, что другие пассажиры не стали ему помогать
Звезда «Дома-2», весящая 165 кг, сделала шунтирование желудка на глазах у ...
Супруга Шаляпина перед комой ходила в тренажерку и делала уколы красоты
Кремль жестко отреагировал на высылку НАТО восьми россиян